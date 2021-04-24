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الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة غربي تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

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أعلن الجيش الوطني  السبت، إسقاط طائرة مفخخة حوثية غربي مدينة تعز جنوبي البلاد.

 

وتستخدم ميلشيا الحوثي الطائرات المسيرة المفخخة في تنفيذ هجمات على المناطق المحررة في اليمن أو على الأهداف المدنية في .

 

وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات قاصمة كبدتها آلاف القتلى والجرحى في معارك مع الجيش اليمني ورجال القبائل بدعم من التحالف على امتداد مسرح العمليات القتالية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا باليمن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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