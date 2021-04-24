شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني السبت، إسقاط طائرة مفخخة حوثية غربي مدينة تعز جنوبي البلاد.



وتستخدم ميلشيا الحوثي الطائرات المسيرة المفخخة في تنفيذ هجمات على المناطق المحررة في اليمن أو على الأهداف المدنية في السعودية.

وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات قاصمة كبدتها آلاف القتلى والجرحى في معارك مع الجيش اليمني ورجال القبائل بدعم من التحالف على امتداد مسرح العمليات القتالية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا باليمن.