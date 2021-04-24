المليشيات تحتكر مستشفيات الحديدة لجرحاها وسط تفشي وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أكدت مصادر طبية بمحافظة الحديدة، أن المستشفيات العامة، ترفض استقبال الحالات المشتبه باصاباتها بكورونا بحجة امتلائها بجرحى المليشيات الحوثية أو بحجة عدم وجود أسطوانات أوكسجين.



وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي حوّلت المستشفيات العامة لخدمة مقاتليها وقادتها ومشرفيها، وأنه لا صحة لما تدعيه بعدم وجود أسرّة.

وقالت إن هيئة مستشفى الثورة العام، وهو أكبر مستشفيات المدينة، استقبل فقط 16 حالة، وإن مركز العزل في حي السلخانة، لم يستقبل غير 4 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر إن مركز العزل الذي زودته منظمة الصحة العالمية بالتجهيزات الطبية اللازمة، شبه متوقف لعدم وجود ميزانية تشغيلية، في حين تصرف الميليشيات عائدات موانئ المحافظة وضرائب الشركات على مقاتليها ولقادتها.

وتضرب اليمن موجة جديدة من فيروس كورونا أدت إلى إصابة ووفاة الآلاف وفق إحصاءات وزارة الصحة اليمنية، فيما تواصل مليشيا الحوثي التكتم على الوباء وعدم اتخاذ أي إجراءات احترازية في مناطق سيطرتها