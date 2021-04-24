حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

نبه المركز الوطني للأرصاد اليمنية من حالة جوية ممطرة يصحبها الرعد في 9 محافظات في الجمهورية خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقساً صحواً إلى غائم جزئياً يتحول إلى غائم أثناء النهار ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلسلة المرتفعات الغربية والتي قد يصاحبها الرعد أحياناَ وحبات البرد وذلك على أجزاء من محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت ، إب، تعز و ريمة ) وعلى أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية وهضبة حضرموت وذلك خلال فترتى الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستكون فيها أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع أجواء حارة ورطبة نهاراً على المناطق الساحلية والفرصة موجودة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ومعتدلة تنشط احياناً على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 22عقدة.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بسحب متفرقة وحار نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار خفيفة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين:-

* في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول

*سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الضباب او السحب المنخفضة على المرتفعات الجبلية.

* في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الساحلية من الأجواء الحارة