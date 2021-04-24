السفير السلال يثمن الدعم الكندي لليمن في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى كندا جمال السلال، اليوم، مع السكرتير البرلماني لوزير التنمية الكندي عضو البرلمان الكندي مانندر سيدو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وثمن السفير السلال خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، دعم الحكومة الكندية المستمر لليمن في مختلف المجالات وخاصة الوضع الإنساني..مؤكداً على اهمية تعزيز الشراكة اليمنية-الكندية ومشاركة كندا الفاعلة في جهود إعادة الإعمار والمشاريع الإنمائية في اليمن..متطلعاً الى زيادة دعم خطة الاستجابة الانسانية.

وجدد المسؤول الكندي، وقوف كندا الى جانب اليمن واستمرار الدعم الكندي الدائم للحكومة اليمنية في كافة المجالات ودعم خطة الاستجابة الإنسانية، ومواجهة جائحة فيروس كورونا، ودعم مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى إحلال سلام دائم في اليمن.