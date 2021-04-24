مقتل 3 حوثيين بنيران مقاومة الحازمية في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

قُتل 3 من مليشيا الحوثي وأصيب آخرون، السبت 24 أبريل/ نيسان 2021، في كمين محكم نفذه أفراد القبائل بجبهة الحازمية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن أفراد مقاومة الحازمية نصبوا كمينا محكما استهدف تعزيزات للحوثيين في أحد مواقع مربع ذي مضاحي.

ووفق المصادر، فإن الحوثيين لاذوا بالفرار مخلفين وراءهم أحد قتلاهم في الشعاب القريبة من الموقع.

وذكرت المصادر، أن الحوثيين عادوا لانتشال الجثة؛ لكن تفجر بهم أحد الألغام التي زرعوها من قبل وسقط إثر انفجاره قتيلان ليرتفع عدد قتلى المليشيا بالعملية ذاتها إلى ثلاثة