شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 20 حوثيا وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الجيش في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قُتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني وأصيب آخرون، اليوم، بنيران القوات الحكومية والمقاومة غربي مأرب، (شمال شرق اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني، أن معارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي المخدرة والمشجح، غربي مأرب.

وبحسب المصدر أسفرت المواجهات عن مصرع أكثر من 20 مسلحاً حوثياً بينهم قيادي ميداني يدعى محمد الرضي، علاوة على تدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

وأفاد المصدر أن الصرعى لقوا حتفهم في عملية استدراج عبر كمين محكم في جبهة المشجع