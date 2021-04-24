معارك عنيفة إثر هجوم لمليشيات الحوثي في مقبنة بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 ـ تعز

تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي الانقلابية، السبت 24 أبريل/نيسان 2021م، في الريف الغربي لمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وأكدت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة دارت في مناطق الطوير بمديرية مقبنة عقب هجوم شنته مليشيات الحوثي بهدف استعادة مواقع خسرتها الأسابيع الماضية.

وأوضحت المصادر أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجانبين.

وكانت قوات الجيش حررت مناطق واسعة ومواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين في الريف الغربي لمحافظة تعز، في عملية عسكرية بدأتها مطلع مارس الفائت.

ولفتت المصادر أن الدفاعات الجوية لقوات الجيش أسقطت طائرة مُسيرة لمليشيات الحوثي في جبهة قهبان بمديرية مقبنة