"مسام" يتلف 1758 لغماً حوثياً وقذيفة غير منفجرة في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

نفذ المشروع السعودي "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أمس الجمعة، عملية إتلاف وتفجير لـ1758 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة في باب المندب بالساحل الغربي.



وقال مدير عام مشروع مسام "أسامة القصيبي"، إن العملية التي نفذها الفريق 30 الخاص بجمع وإتلاف القذائف تعد العملية الـ56 لفرق مسام في قطاع عدن والساحل الغربي.

وبإتلاف الكميات الجديدة وصل إجمالي عدد عمليات الإتلاف التي نفذها مشروع "مسام" في اليمن إلى 110 عمليات إتلاف وتفجير.

وأكد القصيبي، أن فرق مسام الهندسية نزعت منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية الآن 235.029 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.