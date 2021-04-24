شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تصد هجمات للحوثيين في الدريهمي جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، السبت 24 أبريل/ نيسان 2021، من كسر محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيًا، في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة خاضت مواجهات مع المليشيات الحوثية جراء محاولة الأخير التسلل إلى خطوط التماس، ولكن دون جدوى.

وقالت المصادر، إن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات، فيما لاذ بقيمة العناصر الحوثية المتسللة بالفرار بشكل جماعي.