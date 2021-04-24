قوات الجيش تفشل هجمات عنيفة للمليشيا غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفشلت القوات الحكومية، السبت 24 أبريل 2021م، هجمات هي الأعنف منذ أشهر قادتها مليشيا الإرهابية الموالية لإيران على مواقعها غربي محافظة مأرب، (شمالي شرق اليمن).

وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيات الحوثي شنت هجمات مكثفة على شكل أنساق على مواقع قوات الجيش المسنودين برجال القبائل في جبهتي الزور والمشجح غربي مأرب.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية استدرجت مجاميع المليشيات إلى عدة مواقع في ملبودة والطلعة الحمراء ومواقع أخرى على الخط المؤدي إلى مفرق الجوف ونفذت عدة كمائن لها.

وأضافت إن المعارك والكمائن أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بينهم القيادي الذي ينتحل رتبة لواء المدعو "خالد محمد الرضى" المُكنى "أبو سلطان" مع 20 آخرين.

كما درات معارك عنيفة بين الجانبين في جبهات "هيلان، والكسارة، والمخدرة" وجبهات "حيد آل أحمد، ورحوم، والاوشال" بمديرية رحبة، حاولت فيها المليشيات التقدم الا أن قوات الجيش والقبائل تمكنوا من افشالها