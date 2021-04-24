مقاتلات التحالف تدمر آليات حوثية في جبهات غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

اليمن العرب ـ خاص

دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، فجر السبت، طقمين قتاليين لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا، غربي مأرب، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.



وبحسب مصدر عسكري للقوات الحكومية، استهدفت المقاتلات طقمين قتاليين يحملان تعزيزات بشرية للمليشيا الحوثية إلى جبهة الكسارة، غربي مأرب.

واكد المصدر ان المقاتلات حققت اصابات مباشرة باهدافها اسفرت عن تدمير الطقمين وقتل العناصر التي على متنهما.

يأتي ذلك بعد اقل من 12 ساعة على ضربات مماثلة استهدفت طقمين آخرين يحملان تعزيزات بشرية للحوثيين إلى جبهة المشجح غربي المحافظة نفسها.

وشهدت جبهتي المشجح والكسارة خلال الساعات الماضية معارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية والمقاومة ضد المليشيا الارهابية، تكبدت خلالها الاخيرة خسائرا بشرية فادحة بينها قيادات ميدانية، علاوة على تدمير عتاد عسكري لها بعدد من الضربات الجوية والبرية