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مدير صحة المهرة يدشن الدورة التعريفية بلقاح "استرازينيكا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد مساء الجمعة، بقاعة الماسة الدورة التعريفية بلقاح فيروس (استرازينيكا) والتي تضم اكثر من 30 منسق تحصين من جميع مديريات المحافظة جاء ذلك بالتزامن مع الدشين بوزارة الصحة والسكان في العاصمة المؤقته عدن.

 

وأشاد مبارك بدور التثقيف والإعلام الصحي على مستوى المحافظة على مايقدم من أرشادات صحية المتعلقة بمحارب فيروس كورونا والتوعية التي يساهم في نشرها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

 

وأكد سعد بأن عميلة التحصين سوف تكون حسب المقرر لها بدئاً بخط الدفاع وهم الكوادر الصحية. وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة .. مشدداً على ضرورة التحلي بالإجابية خلال مراحل الحملة وادخال البيانات بالشكل الدقيق والعمل بموجب آلية متبعة من قبل فرق تسجيل المعلومات بإعتبارها اول مرحلة من التحصين ضد وباء كوفيد 19.  

 

فيما تختص الدورة بسرد أبرز المعلومات عن لقاح استرازينيكا، المعمول به في المرحلة الراهنة من الحملة ومدى التأثير الجسدي له حسب فارق السن وماهي الاعراض التي قد تصاحب اللقاح أثنا دخولة الى جسم الأنسان.

 

وكيفية التعامل مع تعاطي الجرعة الطبية

كما ستستمر الدور لمدة يومين لتمكين المشاركين واستكمال الجاهزية لديهم حتى يتمرسو عملية التدريب في المديريات ويتم بدء التحصين.  

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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