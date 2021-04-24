"مهرة للتنمية الشاملة" تدشن مشروع توزيع مكانس كهربائية لـ 12مسجد بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت مؤسسة مهرة للتنمية الشاملة بمحافظة المهرة، يوم أمس، مشروع توزيع مكانس كهربائية كدفعة أولى لعدد 12مسجد بالمحافظة وتوزيع ملصقات التوعية بالحميات.



وفي التدشين، الذي حضره نائب مدير الشؤون الإجتماعية الأستاذ سالم سويلم، ونائب مدير مكتب الأوقاف والارشاد الأستاذ محمد الشاوش، ومدير إدارة التثقيف والاعلام الصحي الأستاذ أمين حسن، والامين العام للمؤسسة الأستاذة نادية مخبال، أوضح مستشار مؤسسة مهرة للتنمية الشاملة الأستاذ امين بن عصم أن المشروع يأتي برعاية السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وبأشراف مباشر من مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل وبالتنسيق مع مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة.

وبين بن عصم أن المشروع ياتي كدفعة اولى ويستهدف 12مسجداً في 4مديريات من مديريات المحافظة لكل مديرية أربع مكانس كهربائية، معبراً عن شكره للسلطة المحلية ودعمهم الكبير للمؤسسة.

إلى ذلك دشنت مؤسسة مهرة للتنمية الشاملة عملية توزيع الملصقات التوعوية حول مخاطر فيروس كورونا والحميات الفيروسية المنتشرة لتعزيز الوعي الصحي بإجمالي "2000" ملصق بحضور ممثل عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي الأستاذ آمين حسن.