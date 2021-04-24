تعرف على أسباب الانقطاعات الكهربائية الطويلة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

شهدت المنظومة الكهربائية في العاصمة عدن، انهياراً كبيرا خلال اليومين الماضيين.



وقالت مصادر، إن التيار الكهربائي يعود إلى العمل لساعة واحدة فقط عن كل 14 ساعة انقطاع.

وأضافت المصادر، إن تنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه العاصمة على وجه الخصوص، وامتناعها عن شراء المحروقات الخاصة بالكهرباء؛ حتى نفاذ الوقود، سبب انهيارا غير مسبوق في قطاع الكهرباء، ولم تعرف حتى الآن أسباب هذه الأزمة التي سببتها الحكومة.