أمن الشحر يقبض على عصابة متخصصة بسرقة المساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 - خاص

تمكن الأمن العام بمديرية الشحر، شرق المكلا عاصمة محافظة حضرموت، بقيادة العقيد صلاح المشجري، ومديرالبحث الرائد أحمد عدلان، من القبص على عصابة متخصصة بسرقة المساجد.



ويأتي هذا الإنجاز الأمني الذي يخدم بيوت الله، بعد تقديم القائمين على أحد المساجد بالشحر، بلاغ بسرقة صندوق الصدقات.

بدورها، قامت قيادة الامن، والبحث بالعمل المشترك مع التحريات، حتى أفضت التحقيقات والمتابعات الدقيقة إلى ضبط العصابة، وبحوزتها أجهزة كهربائية مسروقة تابعة لمساجد أخرى.