شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي يكشف مخططات الإخوان بحضرموت وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف الناشط السياسي أحمد الربيزي، عن مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي لتسليم محافظة مأرب، مقابل توطينهم في وادي حضرموت.



وقال في تغريدة له على تويتر: "الحذر ثم الحذر من مخططات إخونجية الإرهاب الذين يحيكون مؤامرات وصفقات إقليمية لتسليم مأرب مقابل توطينهم في وادي حضرموت، وشبوة".

وأضاف: "على الجنوبيين الاستعداد لحماية مناطقهم المستهدفة، فالمسألة مصيرية ولاتحتمل أي تهاون فالدفاع عن مناطق الجنوب من هؤلاء واجب وطني"، مختتما بهاشتاق: " معا لتحرير وادي حضرموت".