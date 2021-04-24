بن بريك يتوعد بتطهير وادي حضرموت من براثن الإرهاب الإخواني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 - عدن

توعد اللواء أحمد سعيد بن بريك، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس الجمعية الوطنية، باستكمال القوات الجنوبية تطهير محافظة حضرموت من مليشيات الإخوان الإرهابية المتواجدة في مناطق الوادي؛ بهدف نهب الثروات النفطية وزعزعة أمن الجنوب.



ودعا اللواء أحمد سعيد بن بريك، جميع أبناء حضرموت إلى توحيد الصف والكلمة والالتفاف نحو قوات النخبة الحضرمية من أجل التصدي لكل المحاولات المفضوحة المتعمدة لقوى الشر للمساس بهذه القوات وجعل حضرموت بؤرة للصراع ومسرحاً لإشاعة الفوضى.

وأكد بن بريك ان وادي حضرموت يعيش مرحلة مفصلية خطيرة في تاريخه، الذي كانت ولا زالت مدنه مسرحاً للعمليات الإرهابية ولابد من تمكين أبناء الوادي بمختلف مكوناتهم من تولي زمام الأمور في المؤسسات الأمنية كونهم هم الأجدر بحماية أرضهم وتأمينها.

وقال اللواء بن بريك في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بمناسبة حلول ذكرى تحرير المكلا وساحل حضرموت من الجماعات الارهابية: "في هذه الذكرى نتذكّر تضحيات شهدائنا الأبطال الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم علامة النصر الكبير في الـ 24 من ابريل الذي سيخلده التاريخ بأحرف من نور، ونهنأ أبطال قواتنا في النخبة الحضرمية وأبناء حضرموت في الداخل والخارج بالذكرى الخامسة ليوم النصر على فلول الارهاب والقاعدة وتحرير الساحل في 24 ابريل 2016م".