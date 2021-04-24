صحة المهرة والإعلام الصحي يكرمان الدكتور بلحاف والاعلامي كلشات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

كرم مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة وادارة التثقيف والاعلام الصحي، يوم أمس، كلا من الدكتور عامر فائل بلحاف و الناشط الاعلامي عبد الله بن غفيلة كلشات.



وفي حفل التكريم قال الدكتور عوض مبارك سعد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة أن هذا التكريم يأتي نظير الجهود التي بذلت من قبل المكرمين في المشاركة بالتوعية بمخاطر كورونا وتصاميم جرافيك باللغتين العربية والمهرية مساندة لإدارة التثقيف والاعلام الصحي.

من جهته قال مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحي الأستاذ امين حسن أن من تم تكريمهم اليوم قدموا جهدا مشكورا في التصدي لجائحة كورونا من خلال تصميم فيديوهات توعوية بثتها قنوات فضائية وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على التخفيف من حالات الاصابة بفيروس كورونا بالمحافظة متنميا لهم التوفيق والنجاح في كل أعمالهم.