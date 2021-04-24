شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد النقيب: القوات الجنوبية تحارب تنظيمات الإرهاب وحدها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية، النقيب محمد النقيب، أن القوات الجنوبية وحدها من تقارع تنظيمات الإرهاب.



وقال النقيب في تغريدة على تويتر :" رغم التضليل الإعلامي الاخواني ،إلا أن الكثير من الكتاب والباحثين توصلوا الى حقائق هامة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وابرز هذه الحقائق المتجسدة على الارض "ان القوات المسلحة الجنوبية تخوض وحيدة معركتها الدولية ضد تنظيم القاعدة الارهابي في جزيرة العرب".