شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن يلتقي حاكم منطقة الأورال الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير اليمن في روسيا احمد الوحيشي مع نائب حاكم منطقة الأورال بافل كريكوف على هامش المنتدى الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الحادي عشر المنعقد بمدينة يكاتيرنبورغ والذي شارك فيه السفير إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين لدى روسيا.



كما التقى السفير برئيس جامعة الأورال الفيدرالية فيكتور كوكشاروف وبحث معه التعاون بين الجامعة والجامعات اليمنية ومناقشة اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في جامعة الأورال بمدينة يكاتيرنبورغ.

وعقب ذلك التقى السفير بالطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعة وابلغهم بتحويل مستحقاتهم المالية عما قريب.