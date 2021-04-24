مناقشة تدخلات منظمة أوكسفام القادمة وتقييم مشاريعها السابقة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح امس مع وفد منظمة أوكسفام، حزمة التدخلات الإنسانية ومشاريع المنظمة القادمة في محافظة مأرب، وكذا تقييم برامجها ومشاريعها وأنشطتها السابقة التي استهدفت النازحين خلال الفترة الماضية.



وفي اللقاء أشاد الوكيل مفتاح بالدور الإنساني لمنظمة أوكسفام في محافظة مأرب وبمشاريعها الإغاثية والإيوائية للنازحين في المحافظة وتوفير احتياجاتهم خلال الفترة الماضية.. ودعا إلى تكثيف وتوسيع حجم تدخلاتها القادمة واستهداف نحو 657 أسرة نزحت مؤخرا من مخيمات (الخير وتواصل والميل) ضمن خطة مشاريعها القادمة من خلال تنفيذ مشاريع المياه والإصحاح البيئي وتوفير باقي الاحتياجات والخدمات الأساسية للنازحين في مخيماتهم البديلة.

مؤكدا أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والمستدامة التي تخرج النازحين من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج وكذا المساهمة في تحديث وتطوير البنية التحتية لمدينة مأرب التي تحتضن أكثر من 2 مليون نازح باعتبارها باتت الملاذ الآمن لمعظم اليمنيين.

من جانبها أوضحت المنسقة الإقليمية لمنظمة أوكسفام للشؤون الإنسانية روث جيمز أن منظمتها تعتزم تنفيذ حزمة برامج وتدخلات إنسانية جديدة تستهدف النازحين في محافظة مأرب عبر مكتبها في المحافظة الذي هي بصدد الانتهاء من إجراءات افتتاحه خلال الأسابيع القادمة.

مشيرة إلى أن خطة مشاريع أوكسفام القادمة تشمل مشاريع الإغاثة والإيواء الطارئة للنازحين بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية مستدامة ومتنوعة تساهم في التخفيف من معاناة النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية.