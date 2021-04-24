شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأ{ب.. الجيش الوطني وطيران التحالف يكبّدان مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في المشجح والكسارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، امس خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي المشجح والكسارة بمأرب.



كما أوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن دفاعات الجيش الوطني دمّرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من سماء جبهة المشجح، فيما دمّرت مدفعية الجيش 3 أطقم كانت محمّلة بأسلحة وذخائر.

وعلى وقع المعارك، استهدف طيران التحالف تحركات وتعزيزات لمليشيا الحوثي غرب مارب اسفر عن تدمير خمس عربات مدرعة وثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها.