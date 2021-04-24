تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم

رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:

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امير السيد

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