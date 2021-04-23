شكرا لبحثكم عن خبر في شبوة: أطول مائدة إفطار رمضانية تشعل مواقع التواصل " شاهد" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمائدة افطار رمضانية وصفوها بالأطول في،اليمن .

واوضح الناشطون ان المائدة في محافظة شبوة في الهواء الطلق اثناء الافطار في شهر رمضان .

وذكروا ان السكان يجمعون من منازلهم الطعام الى مكان واحد،ليلتقي الجميع في مائدة واحدة .

واشار الناشطون ان المائدة تدل على قلوب اليمنيين النظيفة وحبهم للخير ومشاركة الاجر الا ان ناشطون اخرون انتقدوا تلك الصورة خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا في عدد من المحافظات ومن بينها محافظة شبوة .