شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والصورة: وفاة برلماني ”إصلاحي” بصنعاء! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفى الخميس، في العاصمة صنعاء، عضو مجلس النواب، محمد هاشم البطاح، إثر إصابته بمرض عضال.
و يشغل البطاح عضوا للمجلس عن الدائرة “98” بمحافظة إب، و هو عضو في الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للاصلاح.
و كانت الامانة العامة للإصلاح، قد جمدت عضوية النائب البطاح عام 2016، بسبب حضوره جلسات مجلس النواب بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
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