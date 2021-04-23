شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والصورة: وفاة برلماني ”إصلاحي” بصنعاء! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفى الخميس، في العاصمة صنعاء، عضو مجلس النواب، محمد هاشم البطاح، إثر إصابته بمرض عضال.

و يشغل البطاح عضوا للمجلس عن الدائرة “98” بمحافظة إب، و هو عضو في الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للاصلاح.

و كانت الامانة العامة للإصلاح، قد جمدت عضوية النائب البطاح عام 2016، بسبب حضوره جلسات مجلس النواب بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.