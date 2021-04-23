شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة توقف رحلات اليمنية الى الهند بسبب كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، الايقاف المؤقت لرحلات الذهاب للمواطنين من اليمن الى الهند، حتى إشعار آخر في ظل ارتفاع حالات الإصابة في الهند والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الهندية لمواجهة تفشي الجائحة.

وأكدت اللجنة في بيان لها يوم أمس الخميس، استمرار رحلات العودة من الهند الى اليمن بحسب جدول الرحلات المعتادة للمواطنين المتواجدين هناك.

ووجهت اللجنة الخطوط الجوية اليمنية وسفارة الجمهورية اليمنية في الهند بالعمل بهذا الإجراء ابتداء من اليوم الجمعة الموافق ٢٣ أبريل وحتى اشعار اخر، كما وجهت اللجنة وزارة الصحة باتخاذ اجراءات لفحص العائدين ومتابعة وضعهم الصحي مع السلطات المحلية.