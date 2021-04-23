شكرا لبحثكم عن خبر د.زهى السعدي ترد على قرارات لجنة محجر كورونا بعدن .. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
علقت الدكتورة زهى السعدي على قرار لجنة التحقيق الذي ادانها.
وينشر كريتر سكاي تعليقها كالتالي:
كنت في رحلة عمل قصيرة ليومين للمشاركة بأعمال طبية - رغم الحرب التي اتعرض لها كوني طبيبة من عدن - , لأرى خلالها اوراق تنتشر على وسائل التواصل ,
( أوراق لاتغني ولا تسمن من جوع )
اوراق كتبت لتحاول أن تغطي عين الشمس التي لاتخفى .
- أثار الأمر حفيظتي بالضحك رغم هذا , فالمهازل تزداد اضحاكا في بلدي - .
لاتفاجئني محاولة إنهاء وتكتيم الأمر بهذه الطريقة الهزلية الكوميدية ( مثلما تعودناها ) , بل ازدادت ثقتي بأنني قد حركت مياه ظلت راكدة لدهر ,
اعرف ضيق الزاوية المحرجة التي وضع فيها اصحاب القرار بعد أن نطقت طبيبة الأمس وسط الأفواه التي صمتت طويلا , لذا لم اعول على رأي او قرار لهم منذ البداية .
فأن كنت أنا اضحية الفداء لتغيير الوضع الصحي فوالله لا ابالي - لأجلِ عينٍ ,ألفُ عَينٍ تُكرَمُ - وقد ضحى بنفسه من قبلي الأكبر والأعظم , لكن أن استمر الوضع المزري بعد هذه الواقعة في المرافق الصحية , فعيبا على المواطن و على الطبيب و على وليهم الصامت .
خطوت الخطوة الأولى وكسرت حاجز الخوف
فتحت لكم الباب على مصراعيه
إما أن تدخلوه وتنطقو بالحق , وإما أن تغلقوه دهرا اخر كشياطين خرساء , حتى تأتي زهى أخرى لتعاود فتحه .
رزقكم الله الشجاعة والقوة وراحةه البال والعفاف والغنى احبتي الشرفاء ..
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