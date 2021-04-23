شكرا لبحثكم عن خبر د.زهى السعدي ترد على قرارات لجنة محجر كورونا بعدن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علقت الدكتورة زهى السعدي على قرار لجنة التحقيق الذي ادانها.

وينشر كريتر سكاي تعليقها كالتالي:

كنت في رحلة عمل قصيرة ليومين للمشاركة بأعمال طبية - رغم الحرب التي اتعرض لها كوني طبيبة من عدن - , لأرى خلالها اوراق تنتشر على وسائل التواصل ,

( أوراق لاتغني ولا تسمن من جوع )

اوراق كتبت لتحاول أن تغطي عين الشمس التي لاتخفى .

- أثار الأمر حفيظتي بالضحك رغم هذا , فالمهازل تزداد اضحاكا في بلدي - .

لاتفاجئني محاولة إنهاء وتكتيم الأمر بهذه الطريقة الهزلية الكوميدية ( مثلما تعودناها ) , بل ازدادت ثقتي بأنني قد حركت مياه ظلت راكدة لدهر ,

اعرف ضيق الزاوية المحرجة التي وضع فيها اصحاب القرار بعد أن نطقت طبيبة الأمس وسط الأفواه التي صمتت طويلا , لذا لم اعول على رأي او قرار لهم منذ البداية .

فأن كنت أنا اضحية الفداء لتغيير الوضع الصحي فوالله لا ابالي - لأجلِ عينٍ ,ألفُ عَينٍ تُكرَمُ - وقد ضحى بنفسه من قبلي الأكبر والأعظم , لكن أن استمر الوضع المزري بعد هذه الواقعة في المرافق الصحية , فعيبا على المواطن و على الطبيب و على وليهم الصامت .

خطوت الخطوة الأولى وكسرت حاجز الخوف

فتحت لكم الباب على مصراعيه

إما أن تدخلوه وتنطقو بالحق , وإما أن تغلقوه دهرا اخر كشياطين خرساء , حتى تأتي زهى أخرى لتعاود فتحه .

رزقكم الله الشجاعة والقوة وراحةه البال والعفاف والغنى احبتي الشرفاء ..