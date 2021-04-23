سيارة مسرعة تدهس امرأة بخط السجن بعدن (فيديو)

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدمت سيارة مسرعة ظهر الخميس امراة واصابتها بجراح بالغة. وكانت المراة تسير بالقرب من شارع السجن بالمنصورة حينما صدمتها سيارة مسرعة. وتسبب الحادث باضرار بالغة للمراة. ونقلت المراة الى مستشفى بالمنصورة بوضع صحي بالغ الخطورة.

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