شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: تكليف قيادة جديدة لقوات الحزام الأمني بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كلفت رئاسة المجلس الانتقالي قيادة جديدة لقوات الحزام الأمني خلفا للقيادي محسن الوالي الذي غادر عدن واسرته قبل ايام. وقضى التكليف بتعيين قائد جديد لقوات الحزام الامني واركانها. وقضى القرار بتعيين العميد ركن / عبد السلام زين على البيحاني اليافعي بمهام قائد الوية الأسند والدعم والحزام الأمني .. و السيد جلال ناصر زین الربيعي بمهام ارکان الوية الأسند والدعم والحزام الأمني وقال مصدر في قيادة الحزام الامني لصحيفة عدن الغد ان قيادة المجلس الانتقالي اتخذت قرارا يقضي باعفاء الوالي من منصبه. واندلعت خلافات بين قيادة المجلس الانتقالي وقيادة الحزام الامني على خلفية تأسيس شركة خدمات بترولية اطلق عليها شركة اسناد. وقالت ٣مصادر بينها مصادر في الحزام ان جوهر الخلاف كان حول التوريدات المالية التي تُجنى يوميا من نقاط التفتيش والمفروضة على البضائع. نص البرقية برقية رقم 18 من /قيادة قوات الاسناد والدعم والحزام الأمني والعملية المركزية الى ./ جميع قادة الوية الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية تم ابلاغنا من قبل عمليات المجلس الانتقالي والقائم بأعمال مهام رئيس المجلس الانتقالي القائد / الخبجي وبحسب توجيهات المستوى الأعلى يكلف التالي اسالهم :۔ ، العميد ركن / عبد السلام زين على البيحاني قائم بمهام قائد الوية الأسناد والدعم والحزام الأمني .. السيد /جلال ناصر زین الربيعي قائم بمهام اركان الوية الأسناد والدعم والحزام الأمني يمارس المذكورين مهامهم ابتداء من تاريخ صدور هذا التكليف وحتى عودة قائد الوية الأسناد والدعم ونائبة من سفرهم ولكم جزيل الشكر والتقدير المرسل علميات الأسناد والدعم والأحزمة الأمنية المستلم : جميع قادة قوات والوية الاسناد والدعم والاحزمة الامنية

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