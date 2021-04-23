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"التعاون الإسلامي" تستنكر الاستهداف الحوثي للمدنيين بالمُسيرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أبريل 2021

عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره لمحاولات مليشيات الحوثي الفاشلة إطلاق ثلاث طائرات مُسيرة "مفخخة" لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في ، بطريقة متعمدة.

ونجحت قوات التحالف العربي في اعتراض جميع محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطائرات المسيرة.

ووصف العثيمين، جرائم المليشيات الإرهابية، ومن يمدها بالمال والسلاح، بأنها جرائم حرب تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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