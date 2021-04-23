"التعاون الإسلامي" تستنكر الاستهداف الحوثي للمدنيين بالمُسيرات

ووصف العثيمين، جرائم المليشيات الإرهابية، ومن يمدها بالمال والسلاح، بأنها جرائم حرب تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره لمحاولات مليشيات الحوثي الفاشلة إطلاق ثلاث طائرات مُسيرة "مفخخة" لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية ، بطريقة متعمدة.

محمد يوسف

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