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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "التعاون الإسلامي" تستنكر الاستهداف الحوثي للمدنيين بالمُسيرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أبريل 2021
عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره لمحاولات مليشيات الحوثي الفاشلة إطلاق ثلاث طائرات مُسيرة "مفخخة" لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، بطريقة متعمدة.
ونجحت قوات التحالف العربي في اعتراض جميع محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطائرات المسيرة.
ووصف العثيمين، جرائم المليشيات الإرهابية، ومن يمدها بالمال والسلاح، بأنها جرائم حرب تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.