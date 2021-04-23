عاجل.. اعتراض وتدمير مفخخة حوثية ثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أبريل 2021

تمكّنت قوات التحالف العربي، فجر اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة جازان بالسعودية.



وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة، اعترضت دفاعات التحالف العربي، طائرتين بدون طيار لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قبيل استهدافهما مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

وأعلنت قوات التحالف العربي أن المحاولات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية تعد جرائم حرب، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.