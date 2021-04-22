على محسن صالح: مليشيا الحوثي تعمل جاهدة لتنفيذ مخططات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن صالح، إن مليشيا الحوثي غير عابئة بمساعي السلام، وتعمل جاهدة لتنفيذ المخطط الإيراني بالمنطقة.



جاء ذلك في إيجاز قدمه صالح خلال اجتماع ترأسه الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي، مساء الخميس، بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر.

وقال صالح في إيجازه حول الوضع الميداني العسكري في مختلف الجبهات وخطوط التماس، إن "المليشيات الحوثية الايرانية كعادتها في مختلف الجبهات ومنها مأرب، غير عابئة او مقتنعة بمساعي السلام".

وأضاف: "بل تعمل جاهدة لتنفيذ المخطط الايراني في المنطقة مستخدمة المغرر بهم وقوداً لحربها العبثية تجاه الشعب اليمني قاطبة".

وأشار إلى "الملاحم البطولية التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتقديم التضحيات لنصرة اليمن الاتحادي الجديد".

من جانبه، وضع هادي المجتمعين أمام التطورات الراهنة في البلد على مختلف الأصعدة، والتحديات التي تواجهها وماي ترتب عنها من تبعات اقتصادية وخدمية ومعاناة للمواطن.

ولفت هادي إلى أن اليمن يحاول تجاوز تلك الصعوبات بـ"التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وثمن عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يحكمها الإخوة والجوار والدين والعقيدة والمعمدة بالدماء الزكية في محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك ونصرة اليمن، ووضع حد للتدخلات الايرانية في المنطقة (..)".