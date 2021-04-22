هادي يترأس اجتماعاً ضم نائبه ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، اجتماعاً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر .



وفي الاجتماع، رحب الرئيس بالجميع..مهنئاً اياهم بهذا الشهر الفضيل ومتمنياً ان يكون شهر سلام ووئام وحامل معه بشارات النصر لشعبنا ووطننا وجيشه الوطني ومقاومته الباسلة في مختلف ميادين الشرف والبطولة والفداء.

ووضع فخامة الرئيس الجميع، امام التطورات الراهنة في البلد على مختلف الاصعدة والتحديات التي تواجهها ومايترتب عنها من تبعات اقتصادية وخدمية ومعاناة للمواطن والتي نعمل جاهدين على تجاوزها بالتعاون مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية..مثمناً عمق العلاقات الاخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي يحكمها الإخوة والجوار والدين والعقيدة والمعمدة بالدماء الزكية في محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك ونصرة اليمن الارض والإنسان ووضع حداً للتدخلات الايرانية في المنطقة عبر أدواتها من المليشيات الحوثية المارقة.

واشاد فخامة الرئيس، بالملاحم البطولية التي يسطرها حماة الوطن من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة في مختلف الجبهات ومنها مأرب حيث تسطر الملاحم لنصرة الوطن وباسناد من الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية..محيياً بسالة كل القادة والجنود المجهولين ..مترحماً على ارواح الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه قدم نائب رئيس الجمهورية، إيجازاً لحال الوضع الميداني العسكري في مختلف الجبهات وخطوط التماس..لافتاً الى تصعيد المليشيات الحوثية الايرانية كعادتها في مختلف الجبهات ومنها مأرب غير عابئة او مقتنعة بمساعي السلام بل تعمل جاهدة لتنفيذ المخطط الايراني في المنطقة مستخدمة المغرر بهم وقوداً لحربها العبثية تجاه الشعب اليمني قاطبة.

واشار نائب الرئيس، الى الملاحم البطولية التي يقدمها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتقديم التضحيات لنصرة اليمن الاتحادي الجديد.

من جانبه تحدث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن الوضع الاقتصادي والجهود المبذولة للايفاء بالالتزامات وتجاوز التحديات في ظل تحديات كبيرة وموارد محدودة.. مثمناً دعم الاشقاء في هذا الصدد من خلال منحة المشتقات النفطية التي ستسهم في تحسين الوضع الخدمي بصورة ايجابية..لافتاً الى جملة من التدابير التي تعمل الحكومة على تنفيذها في اطار تنمية وحشد الموارد وبدعم وتوجيهات من فخامة الرئيس والتي سيكون لها الاثر الايجابي نحو التعافي بصورة تدريجية وطموحة.

وعبر رئيسا مجلسي النواب والشورى سلطان البركاني والدكتور احمد عبيد بن دغر، عن امتنانهما للجهود التي تبذل من قبل فخامة الرئيس لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الجميع وبدرجة رئيسية مجتمعنا ووطننا..لافتين الى اهمية عقد مثل هذه اللقاءات للهيئات القيادية العليا للوقوف على وضع البلد وتدارس مايمكن القيام به والاضطلاع بمسؤولياتنا كل في اطار اختصاصه..مؤكدين على اهمية بذل الجهود للانتصار لقضايا بلدنا سياسياً وعسكرياً وتنموياً بالتعاون والشراكة مع الاشقاء والاصدقاء.

كما قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك في الاجتماع، ملخصاً لنتائج زياراته لعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماتمخضت عنه من تعاون وتفاهم وتكامل ايجابي يخدم مسيرة العمل الاخوي المشترك.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات واتخذ بشأنها مايلزم.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.