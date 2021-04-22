وزير الصحة يبحث مع منظمة اليونسيف سبل تعزيز الشراكة في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة اليونسيف لدي بلادنا فيليب دوميل، عدد من الموضوعات المتصلة بالقطاع الصحي وسبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة.



واشاد الوزير بحيبح، بمستوى التعاون ألمشترك بين الوزارة والمنظمة في عديد من التدخلات..مؤكداً على ضرورة عمل تقييم للمشكلات ووضع الحلول اللازمة لردم الفجوات ووضع المعايير المناسبة لتقديم خدمات مراكز معالجة سوء التغذية التي تدعمها اليونيسيف والتوسيع في نشاط المنظمة في عدد من المحافظات لتغطي نسبة اكبر من السكان.

وشدد الدكتور بحيبح، على اهمية تحسين الخدمة الصحية وخلق شراكة فاعلة تجاه كثير من القضايا الصحية والاتجاه نحو التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في كل من الوزاره والمنظمة.

من جانبه، اطلع المسؤول الأممي، وزير الصحة العامة والسكان، على انشطة اليونسيف في بلادنا والصعوبات..مثمناً دعم ومؤازرة وزارة الصحة للمنظمة وتسهيل أعمالها.

كما استعرض وكلاء الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي ألوليدي والسكان الدكتور مصلح التوعلي والطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي ، عدد من الموضوعات كل في اختصاصه.

إلى ذلك ناقش وزير الصحة العامة والسكان، اليوم، مع مدير منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية بعدن الدكتور رفائيل، تدخلات المنظمة ومنها التدخل في مركز العزل بهيئة مستشفى الجمهورية بعدن.