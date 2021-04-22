تدشين الحملة الوقائية للتحصين ضد فيروس كورونا بوداي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي عبداللاه التميمي، اليوم، الحملة الوقائية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) للعاملين في المجال الصحي ولمن تجاوز عمرهم 60 سنة و الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة و الأكثر عرضة للخطر كمرحلة أولى بدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي وحلف اللقاحات ( جافي ).



وتلقت قيادة السلطة المحلية وقيادات القطاع الصحي والطواقم الطبية العاملة في مراكز العزل والمستشفيات في وادي حضرموت ، أولى جرعات اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" للتحصين ضد كورونا.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي، بأنه يقدر عدد المستهدفين بالحملة في مديريات الوادي والصحراء 21 ألف شخص إضافة للكوادر الصحية..لافتا الى انه سيتم تنفيذ الحملة من خلال 100 فريقا سينفذون العمل منها 31 فريق ثابت و 69 فريق متحرك و 38 مشرف فريق ميداني بالإضافة الى إشراف المديريات .