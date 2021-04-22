وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تنعي وكيلها علي جنيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي جنيد، الذي وافاه الأجل مساء أمس، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشادت الوزارة في بيان لها، بأدوار الفقيد المهنية في خدمة الوطن من خلال عمله وتدرجه في عدد من المناصب القيادية والتي كان آخرها وكيلاً للوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات..مشيرة الى أن الفقيد كان مثالاً يحتذى به في الالتزام المهني والكفاءة والتفاني والإخلاص في العمل.

وعبرت الوزارة، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وإخوانه ، وكافة أفراد أسرته وزملاءه ومحبيه..سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.