أمين عام محلي المهرة يدشن مشروع توزيع" 1000" سلة غذائية رمضانية للأسر الفقيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، بمخازن مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الأنسانية مشروع توزيع "1000" سلة غذائية رمضانية للأسر الفقيرة والأيتام والمعاقين حركياً وذوي الاحتياجات الخاصة في عموم مديريات المحافظة.



وفي التدشين، الذي حضره المدير التنفيذي لجمعية المعاقين حركياً بالمحافظة الأستاذ محمد جباز أشاد الامين العام بدور المؤسسة في الأعمال الخيرية والإنسانية، مؤكداً دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود من الأيتام والمعاقين حركياً والأسر الفقيرة في كافة مديريات المحافظة.

وشكر الجباز مؤسسة فينا خير على اهتمامها بالجمعية ومنتسبيها وتمنحها زاوية خاصة في كل مشاريعها الإنسانية وتخصص لهم الدعم الكامل والمتواصل في كل المشاريع الخيرية والإنسانية.

من جهة أخرى أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية الأستاذة فاطمة خوار بأن المشروع ياتي بدعم سخي من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر وقبيلة خوار والغرفة التجارية بالمحافظة وبإشراف مباشر من مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل ،مشيرةً إلى أن المشروع يتضمن "1000" سلة غذائية منها "800" للأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة و100 للايتام و 100 للمعاقين حركياً في عموم مديريات المحافظة.