القوات المشتركة تتعامل مع خروقات الحوثي فى الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

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كبدت القوات المشتركة، مليشيات الحوثي خسائر في مدينة الحديدة وجنوبها جراء تجدد الخروقات.

وخاضت القوات المشتركة اشتباكات مع المليشيات بمختلف الأسلحة في محيط الدفاع الساحلي شارع الخمسين بمدينة الحديدة، حسبما أفاد الإعلام العسكري.

وقال إن الاشتباكات تجددت بمختلف الأسلحة جراء خروقات حوثية، بعد يوم على ضرب تحركات حوثية في جبهة مطار الحديدة.

وفي قطاعي كيلو 16 والدريهمي، تعاملت القوات المشتركة مع تحركات جديدة للمليشيات باتجاه الخطوط الأمامية، ووجهت ضربات مركزة لثكنات وأوكار الحوثيين أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.

وكانت المليشيات قد استهدفت، الأربعاء، قرى الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة.

وأفادت مصادر محلية، أن القرى السكنية ومزارع المواطنين تعرضت لقصف بقذائف B10 وRBG من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.