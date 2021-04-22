شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير 3 آليات ومقتل جميع من كانوا على متنها بغارات في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021 الخليج 365 ـ خاص شن طيران التحالف العربي، غارات استهدفت آليات تابعة للمليشيات الحوثية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن. وذكرت مصادر عسكرية، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دمر ثلاث عربات تابعة للمليشيات الحوثية الإيرانية خلال ال 24 الساعة الماضية في وادي الفرع بمديرية كتاف. وبحسب المصادر، فإن الغارات نتج عنها - أيضاً - مصرع جميع من كانوا على متن العربات الثلاث.