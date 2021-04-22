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تدمير 3 آليات ومقتل جميع من كانوا على متنها بغارات في كتاف بصعدة

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

 

 

شن طيران التحالف العربي، غارات استهدفت آليات تابعة للمليشيات الحوثية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية دمر ثلاث عربات تابعة للمليشيات الحوثية الإيرانية خلال ال 24 الساعة الماضية في وادي الفرع بمديرية كتاف.

وبحسب المصادر، فإن الغارات نتج عنها - أيضاً - مصرع جميع من كانوا على متن العربات الثلاث.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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