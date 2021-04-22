منظمة الهجرة ترصد نزوح 238 أسرة يمنية خلال أقل من أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت منظمة الهجرة الدولية، عن نزوح 238 أسرة يمنية، في أقل من أسبوع، جراء تصاعد القتال في محافظات تعز ومأرب والحديدة.

وأفادت المنظمة انها رصدت بين 11- 17 أبريل الجاري، نزوح 238 أسرة يمنية، تمثل (1428 فرداً) نزحت مرة واحدة على الأقل، لافتة إلى أن أكبر حالات النزوح تم تسجيلها على التوالي في محافظات: مأرب 95 أسرة، وتعز 80 أسرة، والضالع 35 أسرة، والحديدة 33 أسرة.

ولفتت الهجرة الدولية، إلى "أنه من 1 يناير 2021 إلى 17 أبريل الجاري، حددت مصفوفة تتبع النزوح، أن أربعة آلاف و956 أسرة نزحت مرة واحدة على الأقل، تمثل هذه الأسر نحو 29 ألفا و736 فرداً نزحوا لمرة واحدة على الأقل.

وتعرضت مخيمات النازحين في مأرب في الأسابيع القليلة الماضية لقصف متكرر بالصواريخ والمدفعية من قبل مليشيات الحوثي، تزامن ذلك مع تصعيد وتهديد أكبر بالعنف الذي يستهدف تجمعات النازحين.