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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة "أعطِ مما تملك لمن لا يملك2" في السوق المركزي للخضار والفواكه بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021
الخليج 365 - سيئون
دشن فريق سفيرات الأمل الطوعي بسيئون التابع لمؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، بالتعاون مع نخبة من الشباب المتطوع، الأربعاء، نشاطه الثالث تحت شعار " أعط مما تملك لمن لا يملك 2 " من حملته الرمضانية السنوية التي أطلقها هذا العام.
وتضمن نشاطه الثالث تدشين و إطلاق الحملة في السوق المركزي للخضار والفواكه بمنطقة مدوده بالتعاون مع إدارة السوق المركزي وتجار الخضار والفواكه .
وشملت الحملة وضع عدد من السلال والصناديق لدى عدد من بائعي الخضار والفواكه بسوق سيئون المركزي للخضار والفواكه و ايضا سوق الخضرة العام بمدينة سيئون و من خلالها تدعو المشتريين من خلال الشعارات المكتوبة عليها للمساهمة في تعبئتها بما تيسر من مشترياتهم بنية الصدقة.
وقد بلغ عدد المستفيدين من الحملة في يومها الأول ما يقارب أربعين أسرة