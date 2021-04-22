اخبار الخليج / اخبار اليمن

تدشين حملة "أعطِ مما تملك لمن لا يملك2" في السوق المركزي للخضار والفواكه بسيئون

0 نشر
اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة "أعطِ مما تملك لمن لا يملك2" في السوق المركزي للخضار والفواكه بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن فريق سفيرات الأمل الطوعي بسيئون التابع لمؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، بالتعاون مع نخبة من الشباب المتطوع، الأربعاء، نشاطه الثالث تحت شعار " أعط مما تملك لمن لا يملك 2 " من حملته الرمضانية السنوية التي أطلقها هذا العام.

 

وتضمن نشاطه الثالث تدشين و إطلاق الحملة في السوق المركزي للخضار والفواكه بمنطقة مدوده بالتعاون مع إدارة السوق المركزي وتجار الخضار والفواكه .

 

وشملت الحملة وضع عدد من السلال والصناديق لدى عدد من بائعي الخضار والفواكه بسوق سيئون المركزي للخضار والفواكه و ايضا سوق الخضرة العام بمدينة سيئون و من خلالها  تدعو المشتريين من خلال الشعارات المكتوبة عليها للمساهمة في تعبئتها بما تيسر من مشترياتهم بنية الصدقة.

    

وقد بلغ عدد المستفيدين من الحملة في يومها الأول ما يقارب أربعين أسرة

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا