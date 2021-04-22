تدشين حملة "أعطِ مما تملك لمن لا يملك2" في السوق المركزي للخضار والفواكه بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن فريق سفيرات الأمل الطوعي بسيئون التابع لمؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، بالتعاون مع نخبة من الشباب المتطوع، الأربعاء، نشاطه الثالث تحت شعار " أعط مما تملك لمن لا يملك 2 " من حملته الرمضانية السنوية التي أطلقها هذا العام.



وتضمن نشاطه الثالث تدشين و إطلاق الحملة في السوق المركزي للخضار والفواكه بمنطقة مدوده بالتعاون مع إدارة السوق المركزي وتجار الخضار والفواكه .

وشملت الحملة وضع عدد من السلال والصناديق لدى عدد من بائعي الخضار والفواكه بسوق سيئون المركزي للخضار والفواكه و ايضا سوق الخضرة العام بمدينة سيئون و من خلالها تدعو المشتريين من خلال الشعارات المكتوبة عليها للمساهمة في تعبئتها بما تيسر من مشترياتهم بنية الصدقة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الحملة في يومها الأول ما يقارب أربعين أسرة