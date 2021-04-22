فرار شاب من قبضة لصوص اختطفوه ونهبوا سيارته بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365 - عدن

أقدم ثلاثة لصوص، يوم الثلاثاء، على اختطاف شاب في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.



وأكدت أُسرة الشاب، محمد بن محمد قاسم عبدالله الجوفي، أن ثلاثة لصوص تعرضوا لابنهم وهو على متن سيارته "وايت ماء"، وطلبوا منه أن يزودهم بالماء، وعندما تحرك معهم اختطفوه إلى منطقة مهجورة في الممدارة ووضعوا عليه حراسة بعد نهب سيارته.

وأشارت الأُسرة إلى أن الشاب تمكَّن من الفرار وذهب إلى قسم شرطة الممدارة للإبلاغ عن اللصوص