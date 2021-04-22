مقتل 3 أطفال برصاص مجهولين في ريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلحون مجهولون، صباح الخميس، على قتل ثلاثة أطفال في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل 3 أطفال في منطقة الأديب في وادي الجنات بمديرية ريف إب، ولاذوا بالفرار.



وأوضحت المصادر أن الأهالي سمعوا إطلاقاً للنار وبعد خروجهم عثروا على جثث ثلاثة أطفال ( لم تُكشف عن هوياتهم بعد) مرمية على قارعة الطريق.



وحتى كتابة هذا الخبر (2 ظهراً ) لم تُعرف بعد ملابسات الحادثة.



ومنذ بداية شهر رمضان المبارك تم تسجيل أكثر من 20 حالة قتل وإصابة في عدد من بلدات المحافظة التي تشهد انفلاتاً أمنياً مريعاً، وانتشاراً واسعاً للجريمة الجنائية، في ظل انتشار واسع للسلاح وعصابات القتل المحسوبة على المليشيا.

