عودة الإحتحاجات الشعبية بالمكلا.. والأمن يفرق الجموع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

فرقت قوات الامن تظاهرة شعبية دعا لها شباب الديس في المكلا قامت باغلاق الطرقات للمطالبة بإنهاء الفساد، على غرار الاحتجاجات السابقة التي شهدتها حضرموت قبل إعلان الحظر العام أواخر مارس الماضي



وقالت مصادر محلية في ديس المكلا إن قوات الأمن فرَّقت تظاهرة شعبية نفَّذها شباب حارة "باسويد" في الشارع العام أمام مستشفى البرج.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تعزيزات من النخبة الحضرمية وصلت إلى المكان، لإسناد الأمن وتحسُّباً لتوسُّع رقعة المظاهرات الشعبية في المدينة، قبل تنفيذهم انتشاراً أمنياً واسعاً في المنطقة.

وتحوَّلت حارة باسويد في ديس المكلا إلى رمز للاحتجاجات الشعبية في المدينة، منذ أن افترشت إحدى نساء المنطقة الشارع العام قبل شهر، ورفضت تلقي أي مساعدات من المواطنين، مؤكِّدة أنها خرجت لتُعبِّر عن همِّ السواد الأعظم من الناس.