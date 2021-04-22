القبض على مروج "حشيش" بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

تمكن منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، أمس الأربعاء من القبض على مروج لمادتي الحشيش والشبو المخدرين، وذلك أثناء قيامه بعملية الترويج داخل مدينة المكلا.



وفي العملية التي ضبط فيها المتهم وعثر بحوزته قرابة 400 جرام من مادة الحشيش المخدر، وكمية من مادة الشبو، وأدوات الترويج من ميزان حساس وأكياس حرارية وأدوات تقطيع، في منزله بمنطقة روكب.

وأكد المقدم عبدالله لحمدي، مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أن العملية جاءت وفق تحر ورصد دقيق للمروجين وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم لجهات الاختصاص لينالوا جزاءهم.

مثمناً التعاون الملموس من رؤساء الأحياء وعقال الحارات، حاثاً على ضرورة تضافر الجهود بين إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت واللجان المجتمعية والمجتمع ككل للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، بكل السبل المتاحة