البحسني يلتقي رؤساء الشعب وقادة الوحدات والألوية بالمنطقة العسكرية الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أمسية رمضانية، مساء الأربعاء، جمعت محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برؤساء الشعب وقادة الوحدات والألوية بالمنطقة العسكرية الثانية، وبحضور وكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش العليي.



وخلال الأمسية القى البحسني كلمة، اشار فيها إلى أن هذه الأمسية تعد تقليداً سنوياً عكفت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية على تنظيمه للقادة العسكريين والأمنيين.

ولفت محافظ حضرموت إلى أن شهر رمضان المبارك خلال هذا العام يتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لتحرير المكلا وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الارهابي في الـ24 من ابريل، مؤكداً أن حضرموت والوطن يحتفل كل عام بهذه الذكرى التي ستظل خالدة في قلوب أبناء الوطن.

وتطرق المحافظ البحسني إلى استعدادات قيادة السلطة والمنطقة العسكرية الثانية لهذه الاحتفالية من خلال تشكيل اللجنة التنظيمية للاحتفال، معلناً عن تكريم الضباط والصف والجنود خلال الاحتفال، أسوة بزملائهم المدنيين المتميزين الذين جرى تكريمهم نهاية العام الماضي، وأكد أن هذا التقليد ستعمل السلطة المحلية على تنظيمه بشكل سنوي.

وحث القائد البحسني قادة الوحدات والألوية بالمنطقة العسكرية الثانية والقيادات الأمنية بالتحلي باليقظة والروح المعنوية العالية والانضباط في المواقع العسكرية والأمنية، لحفظ الأمن واستمرار استقراره، مشدداً على أهمية تنظيم الدورات التدريبية وعقدها بشكل مستمر لرفع جاهزية الأفراد.

وتطرق محافظ حضرموت إلى الجهود والمساعي الحثيثة مع قيادة الحكومة الشرعية في سبيل تثبيت صرف رواتب منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية بشكل منتظم، لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة.

حضر اللقاء أركان المنطقة العسكرية الثانية عميد ركن عويضان سالم عويضان، ورؤساء الشعب وقادة الوحدات والألوية بالمنطقة العسكرية الثانية