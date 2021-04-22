تدشين العيادات الرمضانية الخيرية بسيئون

وستقدم العيادات خدماتها الطبية والعلاجية المجانية بمركز البلسم الصحي بحي القرن بسيئون على مدى شهر رمضان في تخصصات الأمراض الباطنية والجراحة والأطفال والنساء والولادة والجلد والأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى مختبر الفحص المخبري بكادر طبي مؤهل.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي امس، العيادات الرمضانية الخيرية، التي تقيمها مؤسستي دار الشفاء والبلسم الخيرية.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة