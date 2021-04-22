شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العيادات الرمضانية الخيرية بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي امس، العيادات الرمضانية الخيرية، التي تقيمها مؤسستي دار الشفاء والبلسم الخيرية.
وستقدم العيادات خدماتها الطبية والعلاجية المجانية بمركز البلسم الصحي بحي القرن بسيئون على مدى شهر رمضان في تخصصات الأمراض الباطنية والجراحة والأطفال والنساء والولادة والجلد والأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى مختبر الفحص المخبري بكادر طبي مؤهل.