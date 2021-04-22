تدشين المرحلة الأولى من حملة التحصين ضد كورونا في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دُشنت بمحافظة تعز، امس، المرحلة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي والمصابين بأمراض مزمنة والأكثر عرضة للخطر.



وتلقت قيادة السلطة المحلية وقيادات القطاع الصحي والطواقم الطبية العاملة في مراكز العزل والمستشفيات في تعز، أولى جرعات اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" للتحصين ضد كورونا.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في تعز الدكتور راجح المليكي، أن الحملة بدأت في ثلاثة مراكز ثابتة (مستشفى الثورة - مستشفى الجمهوري ومستشفى المظفر) .. مؤكدًا إجراء عملية التلقيح في بقية المراكز بمديريات تعز، عقب عيد الفطر.

وقال المليكي: إن كمية اللقاح المخصصة لمحافظة تعز تبلغ 70 ألف جرعة .. مشيرا إلى أن اللقاح آمن ومجرب في أكثر من 90 دولة في العالم .. داعيًا إلى أخذ المعلومات حول اللقاح من الجهات الرسمية وعدم الالتفات لأي شائعات.