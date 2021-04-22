مليشيا الحوثي تقتحم قرية بيت الجبر بذمار وتختطف 3 من أبنائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء أمس الأربعاء، قرية بيت الجبر بمحافظة ذمار واختطفت 3 من أبنائها بحجة إقامة عزاء في أحد شهداء الجيش الوطني بمأرب.



وقال مصدر محلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ميليشيا الحوثي اختطفت خلال المداهمة كل من أحمد علي الجبر ومحمد يحيى الجبر وصدام محمد الجبر ونقلتهم إلى سجن إدارة أمن مديرية جبل الشرق.

ونفى المصدر المحلي وجود أي مراسيم عزاء أقيمت في القرية كما تدعي المليشيات الإنقلابية وتبرر اقتحامها الغاشم للقرية وشنها حملة اختطافات واسعة ضد أبنائها.

وأضاف ان اقتحام قرية بيت الجبر يأتي في إطار سياسة التضييق والتنكيل الممنهجة التي تتبعها مليشيا الحوثي في التعامل مع المواطنين في جميع مناطق سيطرتها بهدف ترهيبهم وإخضاعهم.