المنطقة العسكرية الاولى تناقش الموقف العام للجبهات ومسرح عمليات المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع لقيادة المنطقة العسكرية الاولى بسيئون الموقف العام للجبهات وعلى مستوى مسرح عمليات المنطقة الاولى.



وناقش الاجتماع الذي ضم قادة الوية المنطقة العسكرية الاولى ابرز الصعوبات التي تواجه وحدات المنطقة.

واكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ان الشعب اليمني خلال هذه المرحلة الصعبة يحتاج الى مواقف مخلصة.. مشددا على وحدة صف جميع الوحدات العسكرية والامنية بوادي وصحراء حضرموت.

واقر الاجتماع تشكيل لجنة من قادة الالوية للرفع وتناول الوضع العسكري والامني على مستوى وحدات المنطقة بالوادي والصحراء لاستعراضه مع قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة وللتأكيد على جاهزية وحدات المنطقة لتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.